Novak Djokovic kijkt uit naar Wimbledon-finale tegen Nick Kyrgios: “Het wordt vuurwerk”

Het wordt zondag de eerste grandslamfinale voor Nick Kyrgios (ATP 40) en de 32ste voor Novak Djokovic (ATP 3). De 35-jarige Serviër had in zijn halve finale (2–6, 6–3, 6–2, 6-4) slechts één set moeite met Cameron Norrie (ATP 12), de Brit die David Goffin had uitgeschakeld. “Eén ding is zeker: het wordt vuurwerk.”

Neofiet ontmoet habitué. Kyrgios maakt zijn debuut als finalist, maar Djokovic betreedt bekend terrein. De 35-jarige Serviër staat voor de 32ste keer in de eindstrijd van een major, één exemplaar beter dan Roger Federer. Door zijn overwinning op Norrie zit hij aan 27 opeenvolgende winstmatchen op Wimbledon, een reeks die begon in 2018. “Ik hoop dat mijn surplus aan ervaring met dit type wedstrijden me zondag helpt, maar als ik zie hoe Nick zich gedraagt, lijkt hij niet al te veel te lijden onder de druk. Bovendien is hij het type dat altijd sterk presteert tegen de betere spelers. Daarom respecteren wij hem, omdat we weten wat hij kan brengen. Eén ding is zeker: het wordt vuurwerk. En als tennisliefhebber ben ik ook gewoon blij dat ik tegen hem kan spelen. Hij zit boordevol talent. Ik weet nog hoeveel lof hij kreeg toen hij op het circuit kwam.”

Het Servisch-Australische duo kwam nader tot mekaar toen Kyrgios zich begin dit jaar kantte tegen de deportatie van Djokovic uit Australië. Kyrgios sprak onlangs over een beginnende bromance. “Ik weet niet of ik het al een bromance zou noemen, maar we hebben alleszins een nauwere band dan voor januari dit jaar. Toen ik in Australië in een heel moeilijke situatie zat, was hij een van de schaarse spelers die mij publiekelijk steunde, wat ik enorm waardeerde.”

Eén bal energie

Kyrgios had zijn ticket voor de finale via een binnenweg in handen gekregen. Zijn tegenstander Rafael Nadal moest zich terugtrekken door een blessure aan de buikspieren. “Zo wilde ik de finale niet bereiken. Rafa en ik hebben op Wimbledon elk een keer gewonnen tegen mekaar. Als competitieve mens wilde ik echt weten hoe de derde aflevering zou aflopen. Jammer.”

Kyrgios’ beste resultaat op een grand slam is een kwartfinale, en zelfs die piek dateert al van 2015 toen de Australische tiener als de next big thing van de sport gold. Tot zijn eigen verbazing geraakte hij nu zover. “Ik dacht: this ship has sailed. En nu kan ik amper wachten om eraan te beginnen. Normaal word ik niet snel nerveus, maar nu ben ik a ball of energy. Ik wil naar het trainingsveld om wat tegen een bal te meppen en kan amper stoppen met praten. Donderdag heb ik amper een uurtje geslapen.”