Hakim Ziyech gaat Romelu Lukaku achterna en breekt met zaakwaarnemer: “Ik wil beslissingen over mijn carrière zelf nemen”

Hakim Ziyech wenst voortaan zelf zijn belangen te behartigen en gaat niet langer door met zijn zaakwaarnemer, Nakhli Mondial. Dat liet de Marokkaan vrijdagavond weten via sociale media. Ziyech liet zich maar liefst twaalf jaar vertegenwoordigen door Mondial, maar schuift hem nu dus aan de kant.

“Ik heb een punt in mijn leven bereikt waarop de tijd rijp is dat ik zelf de volledige controle heb op mijn professionele toekomst”, schrijft Ziyech. “Ik wil onderhandelingen en beslissingen over mijn carrière zelf nemen. Mijn team en ik zullen voortaan, samen met onze juridische vertegenwoordigers, het zakelijke voor onze rekening nemen.”

Ziyech wil Chelsea, waar hij nog een contract heeft tot 2025, deze zomer naar verluidt verlaten. Onder andere AC Milan zou interesse hebben in de 29-jarige aanvallende middenvelder.

Vorige week nam ook Romelu Lukaku, een goede vriend van Ziyech, afscheid van zijn makelaar Federico Pastorello. Deze had in een interview met een Italiaans medium uitspraken gedaan waar de Rode Duivel niet achterstond. Lukaku liet zich daarom bijstaan door twee advocaten.