De een zijn dood, de ander zijn brood. En zo gaat het ook met chocolade zo blijkt. Door een salmonellabesmetting in de fabriek van Barry Callebaut in Wieze dreigde zo’n 1.000 ton chocolade verloren te gaan. Maar in plaats van naar de verbrandingsoven gaat de besmette lading nu naar de biogascentrales. “Zo kunnen 300 tot 500 gezinnen een jaar lang energie krijgen.”