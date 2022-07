De Tour strijkt vandaag neer in Aigle, waar het voor Chris Froome en Biniam Girmay allemaal begon

Het World Cycling Center (WCC) in het Zwitserse Aigle, springplank voor renners uit wielervreemde landen. Daar vertrekt een Ethiopisch meisje op training met haar Wit-Russische collega. Even verderop trekt een Thaise renner sprintjes op de volhouten wielerbaan. In de fitness zit het nieuwste Zweedse BMX-fenomeen. Ook Chris Froome en Biniam Girmay leerden hier het vak van wielrenner. Zondag strijkt de Tour hier neer, als eerbetoon. Wij gingen vooraf op bezoek.