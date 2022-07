Vinicius Souza van Lommel SK naar La Liga, nipte nederlaag tegen Westerlo

De Braziliaanse middenvelder kon na een sterk seizoen op huurbasis bij KV Mechelen rekenen op heel wat interesse uit binnen- en buitenland. Volgens diverse buitenlandse media informeerden onder andere Club Brugge, PSV, Ajax, Fenerbahce, Celtic en Bologna naar de diensten van Souza. Uit alle geïnteresseerde clubs trok uiteindelijk het Spaanse Espanyol aan het langste eind en kwam het vrijdag tot een officieel akkoord over een huurperiode van twaalf maanden met Lommel SK.

De speler blijft ook na zijn uitleenbeurt volledig eigendom van Lommel SK, dat Souza nog tot medio 2025 onder contract heeft liggen. De Spaanse club bedong geen optie tot aankoop in het huurcontract. “We zijn enthousiast om Vinicius zich verder te zien ontwikkelen bij Espanyol”, vertelt Performance Director James McCarron. De Braziliaanse middenvelder werd in de zomer van 2020 voor 2,5 miljoen euro weggeplukt door City Football Group bij het Braziliaanse Flamengo. Van Challenger Pro League naar La Liga: Souza is daarmee de eerste positieve exponent van de Lommelse talentenfabriek van City Football Group. Op het gebied van inkomende transfers blijft het na de komst van de Braziliaanse huurling Metinho voorlopig windstil.

Nederlaag in Papendal

Vrijdag oefende de selectie van Steve Bould in het Nederlandse Papendal tegen promovendus Westerlo. Groen-wit ging nipt met 2-1 onderuit. Alle doelpunten vielen al in het openingskwartier. Nieuwkomer Dorgeles Nene en Looienaar Kyan Vaessen zorgden voor een snelle 2-0-achterstand, maar belofte Mathise Reumers maakte de aansluitingstreffer.

Bould liet ook de beloften Djaier Prijor, Coray Kaplan en Bas Weckhuysen hun speelminuten meepikken. Van Jesper Tolinsson, Ishak Boussouf, Alonso Martinez, Kolbeinn Thordarson en Théo Pierrot was op het wedstrijdblad in Papendal geen spoor. Het vijftal kampt met (lichte) blessures en bleef uit voorzorg achter in België. Rafik Belghali stond aan de zijlijn toe te kijken. Woensdag 13 juli om 17.00 uur speelt Lommel SK op de terreinen van het Vlaams-Brabantse Tempo Overijse tegen het Franse Stade Reims van Rode Duivels Thomas Foket en Wout Faes. Supporters zijn welkom.

KVC WESTERLO: Gillekens (45’ Van Langendonck), Jordanov, Seigers, Perdichizzi, Mabea (77’ Seydoux), Keita, Fixelles (77’ Chikhi), Vetokele(63’ Goure), Van den Keybus, Vaesen en Nene (77’ Yow).

LOMMEL SK 1STE HELFT: Van Hout, Aguilar, Lemoine, Ostrc, Troonbeeckx, Henkens, Reumers, Vancsa, Sales, Kabongo en Prijor.

LOMMEL SK 2DE HELFT: De Busser, Kaplan, Neven, Wuytens, Roque, Henkens (63’ Troonbeeckx), Ostrc (63’ Metinho), Weckhuysen, Talvitie, Cauê en Anello.

DOELPUNTEN: 3’ Nene 1-0, 9’ Vaesen 2-0, 15’ Reum