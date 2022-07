Een nieuwe grandslamfinale: Elise Mertens en dubbelpartner rekenen af met Amerikaans duo in halve finale Wimbledon

Elise Mertens heeft zich aan de zijde van Shuai Zhang geplaatst voor de dubbelfinale van Wimbledon. Mertens en Shua haalden het in de halve finale in drie sets van de Amerikaanse tandem Danielle Rose Collins en Desirae Krawczyk: 6-2, 3-6 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 44 minuten.

Mertens (WTA 1 dubbel) en Zhang (WTA 4 dubbel) vormen in Londen het topreekshoofd. In de finale wachten de Tsjechische tweede reekshoofden Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova, die in de halve finales de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en Letse Jelena Ostapenko versloegen in tweemaal 6-2.

Elise Mertens kan zondag zo haar dubbeltitel proberen te verlengen. Vorig jaar won ze aan de zijde van de Taiwanese Hsieh Su-Wei haar derde Grand Slam-titel op het Londense gras. Daarvoor won ze ook al twee andere Grand Slams in het dubbel: de US Open 2019 en de Australian Open 2021 met de Wit-Russin Aryna Sabalenka.