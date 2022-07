Jong KRC Genk hervat trainingen met één nieuwkomer en het is een ex-speler van STVV

Voor Jong KRC Genk zit de vakantie er officieel op. Blauw-wit hervat zaterdag om 10.00 uur het nieuwe seizoen als nieuwkomer in Challenger Pro League.

KRC Genk haalt jonge Guineeër Bangoura voor belofteploeg in 1B

De selectie van hoofdtrainer Hans Somers legde vrijdag al inspannings- en krachttesten of op het jeugdcomplex en bij Adlon in Diepenbeek. Nog niet iedereen zal zaterdag op de Jos Vaessen Talent Academie voluit meetrainen. Amine El Taibi kampt nog met een lichte blessure en sluit gedeeltelijk aan. Broer Sofiane El Taibi en Faissal Al Mayzani zijn op de weg terug, maar hebben iets meer tijd nodig.

De Guinese centrale verdediger Ibrahima Sory Bangoura (18) is voorlopig de enige nieuwkomer. Bangoura testte eerder nog bij RWDM, maar werd uiteindelijk door de Limburgers ingelijfd. Supporters zijn welkom. Op 15 juli om 19.00 oefent Jong KRC Genk tegen FC Fut in Winterslag. Van 19 tot en met 23 juli vertoeft de selectie op stage in het Nederlandse Valkenswaard. (svc)

LEES OOK. Hans Visser keert terug naar KRC Genk als assistent van Hans Somers

​