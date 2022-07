VOORBESCHOUWING TOUR 2022. RIT 8 (Dole-Lausanne). Komt er een Zwitser uit zijn kot? En hoe zit het met de Fransen na zeven dagen zonder winst?

Zaterdag krijgen we een mooie, niet eens gemakkelijke etappe door de Jura, richting Zwitserland, maar uiteindelijk weinig bepalend voor het klassement. Het is een dag voor de ontsnappingskoningen, genre Thomas De Gendt, die er in deze Tour niet bij is. Zoals de Belgen de voorbije dagen wilden schitteren in eigen land, zo zullen de Zwitsers à la Küng en Bissegger willen uitpakken.De finish is uitgelezen terrein voor een puncher, maar om te winnen moet je met bijna negentig procent zekerheid zitten in de vlucht van de dag en vooral veel ‘fond’ hebben.

Kort

* Start: om 13.05 uur

* Aankomst: om 17.28 uur

* Afstand: 186,3 km (defilé van 7,5 km)

Het parcours:

Na Denemarken, Frankrijk en België rijdt de Tour op zaterdag 9 juli Zwitserland binnen. Wat meteen het vierde land is die deze 109de editie aandoet.

Wie al eens in de Jura heeft gefietst, weet dat dit geen gemakkelijk parcours is. Om een ideetje te geven: de vrijdagrit naar La Super Planche des Belles Filles telde 2636 hoogtemeters. In de zaterdagetappe is dat 2614 meter. Vanaf km 30 gaat het in verschillende trapjes zeventig kilometer lang omhoog. Met de Côte du Maréchet (4de categorie), de Côte des Rousses (3de) en de Col de Pétra Félix (4de) hebben we onderweg drie colletjes. De eerste is twee kilometer lang en stijgt gemiddeld 5,7 procent. De Rousses (101,3 km) is 6,7 km lang. Het klimt gemiddeld 5 procent. De Pétra Félix is 2,4 km lang maar is slechts vals plat van 1,5 procent. De Col du Mollendruz die onmiddellijk erna volgt is met de top op 1179 meter het hoogste punt van deze rit.

De uitsmijter is de Côte du Stade Olympique in Lausanne. De laatste 4,8 km gaat de weg omhoog. Gemiddeld zelfs 4,6 procent.

© PRESSE SPORTS

Onze sterren:

Op UAE Team Emirates en misschien Jumbo-Visma na heeft elke ploeg wel minstens twee renners die zaterdagmorgen zullen aangeduid worden om te proberen in de vlucht van de dag te zitten. Bij AG2R-Citroën zal er zaterdagmiddag bij de teammeeting in de autocar er hard op gehamerd worden: er moét dringend gescoord worden, zeker nadat Ben O’Connor als klassementsrenner in de eerste week volkomen nergens was. Dit lijkt perfect voor Benoît Cosnefroy die al enkele dagen achter de feiten aan rijdt. Anderzijds is er Thibaut Pinot die als neoprof tien jaar geleden zijn allereerste zege als neoprof behaalde in het Zwitserse Porrentruy. Maar net als de etappe van zondag is er niet echt een gedoodverfde favoriet op de dagzege zoals Wout van Aert en Filippo Ganna dat waren voor de openingstijdrit in Kopenhagen.

*** Benoît Cosnefroy

** Thibaut Pinot, Andreas Leknessund

* Stefan Küng, Andreas Kron, Alexis Vuillermoz

Dit zijn de sleutelmomenten:

De slotklim, daar gebeurt het op. Tussen km 4 en 3 van de streep gaat het 12 procent omhoog. Super punchy dus. De slothelling van 3de categorie is een muur die bestaat uit twee trappen. Het begint redelijk lastig, daarna gaat het zelfs eventjes naar beneden om dan tegen een steile wand aan te kijken. De laatste 800 meter vlakt het dan opnieuw uit.

Waar de ontsnapping van de dag gestalte krijgt, dat is de vraag van één miljoen. Of het gebeurt in het eerste koersuur, of de sprintersploegen proberen controle te houden tot de tussenspurt van Montrond (46,9 km). Maar wie donderdag vanaf de start live keek, weet dat het peloton beslist wanneer de juiste vlucht vertrekt. En dat kan soms lang duren.

Dit moet u nog weten:

* Door dit parcours te kiezen wil de Tourorganisator de tweehonderdste verjaardag van Louis Pasteur vieren. Vandaar de startplaats en de passage door het plaatsje Arbois.

* Het station des Rousses dat we onderweg naar Zwitserland passeren was tot twee keer toe finishplaats van een Touretappe. Twaalf jaar geleden won Sylvain Chavanel er en nam de gele trui. Vijf jaar geleden, met Dole als startplaats, was de Fransman Lilian Calmejane (volgend jaar Intermarché – Wanty Gobert) aan het feest.

* Dole is sinds 1947 voor de derde keer de startplaats. Nooit arriveerde er een Touretappe in dit stadje aan de rivier Le Doubs. Dertig jaar geleden ging de etappe naar Saint-Gervais Mont Blanc en won de Zwitser Rolf Jaermann er.

* Lausanne is er voor de zesde keer bij als aankomststad van de Tour. De eerste keer was dat in 1948 toen Gino Bartali won. Een jaar later was het opnieuw Italië boven met Vincenzo Rossello. Zeventig jaar geleden was Lausanne een hoogdag voor de Zwitser Walter Diggelmann. In 1978 was de zege voor de veel te vroeg gestorven Gerrie Knetemann terwijl Joop Zoetemelk het geel droeg.

In 2000 boekte Erik Dekker er zijn derde dagzege in dezelfde Tour. Lausanne, gelegen op de rechteroever van Le Lac Léman, is niet alleen de hoofdplaats van het kanton Vaud, het is vooral de stad waar al 107 jaar lang de internationale zetel van het Internationaal Olympisch Comité is gevestigd.

* Het wordt een mooie dag. Met bij de start al temperaturen die flirten met de 27 graden. Er staat ook een wind uit het noordoosten die een kracht van 3 Beaufort heeft. Met andere woorden, een zijwind die van links komt, maar naar Zwitserland toe in kracht afneemt en dan wel een tegenwind wordt. Ook in Lausanne is het een zomerse zaterdag die jongleert met de dertig graden.