‘Stranger Things’-fans starten petitie om geliefkoosd personage terug te eisen

Fans van de populaire Netflix-serie ‘Stranger Things’ zijn niet opgezet met de verhaallijn van het vierde seizoen. In de laatste aflevering moet - alweer - afscheid genomen worden van een geliefd personage, en dat stemt de fans niet gelukkig. Met een petitie eisen ze zijn terugkeer. Opgelet, spoiler alert.

Net zoals in de vorige seizoenen van ‘Stranger Things’ hebben fans ook deze keer afscheid moeten nemen van een geliefd personage. In de allerlaatste aflevering leek het er zelfs even op dat er meerdere zouden zijn. Maar uiteindelijk bleef hij bij eentje.

En dat personage, Eddie, willen de fans nu toch graag terug zien in een volgend seizoen. Ook al sterft Eddie Munson (gespeeld door Joseph Quinn) tijdens de slotaflevering van dit seizoen.

Eerder moesten ze afscheid nemen van Barb (Shannon Purser), Bob (Sean Astin), Billy (Dacre Montgomery) en Alexei (Alec Utgoff). Een vijfde exit pikken ze duidelijk niet. En dus zijn ze een petitie gestart.

Al meer dan 35.000 mensen zetten hun virtuele handtekening en vragen aan de scenaristen om Eddie op een creatieve manier toch weer in de reeks te schrijven. Het antwoord zien de fans volgend seizoen.