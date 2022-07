Nieuwe voetgangersbrug ontsluit wandeling door hart van Herkenrode

Vanmorgen is op de abdijsite van Herkenrode een nieuwe voetgangersbrug geplaatst over de Demer. De brug was het laatste ontbrekende puzzelstuk in de nieuwe wandeling die je voor het eerst door het hart van Herkenrode leidt. Die brengt je op plaatsen waar je vroeger niet kon komen, zoals de achterkant van het abdissenkwartier met het Engelse park en langs de 17de eeuwse infirmerie. Het is een volgende stap in het plan om de erfgoedsite nieuw leven in te blazen.