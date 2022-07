Sterke Kanaries hakken Tsjechische landskampioen in de pan: hoofdrol voor Al Dakhil

Bernd Hollerbach startte voor het eerst met een soort typeploeg tegen de Tsjechische landskampioen. Hollerbach probeerde wel Stan Van Dessel uit op de linkerflank in plaats van Bocat. Kagawa speelde mee voorin in steun van Hayashi. Wolke Janssens bleef centraal in de defensie.

In een bijzonder potig openingskwartier staken Hayashi en Kagawa twee keer de neus aan het venster, net maar zonder succes. De eerste goal volgde na een hoekschop. Leistner kon voor doel brengen, Al Dakhil vloerde de Tsjechische doelman: 0-1 voor STVV.

Ontketende Al Dakhil

Na een sterk begin met veel pressing namen de Kanaries een beetje gas terug, toch was het Kagawa die op weg leek naar de 0-2. De Japanse ster van STVV werd gevloerd in de zestien, de thuisref weigerde de bal op de stip te leggen. Vlak voor de rust sloeg een sterk STVV opnieuw toe. De uithaal van Hashioka werd gepareerd door doelman Jedlicka. Al Dakhil duwde de rebound in de voeten van Hayashi: 0-2. In de laatste seconden van de eerste helft trapte een ontketende Al Dakhil zelfs de 0-3 tegen de netten: twee goals en een assist voor hem.

Na de rust bediende Kagawa Hayashi opnieuw uitstekend. Die laatste scoorde, maar werd terecht afgevlagd voor buitenspel. Van Dessel mikte even na het uur perfect op het hoofd van Brüls, de kopbal was net iets te zwak. De Tsjechische benen waren in het laatste wedstrijddeel nog net iets zwaarder dan de Truiense, toch strafte Mihalik balverlies van Brüls genadeloos af: 1-3. Veel frustraties bij de Tsjechen in het laatste kwart. Schmidt werd nog een keer onder vuur genomen, maar bleef al bij al makkelijk overeind. In de slotminuten versierde Bocat een strafschop, Kagawa miste. Huizenhoog over doel.

STVV: Schmidt -Janssens, Leistner, Al Dakhil – Hashioka, Boya, Konaté, Van Dessel (65’ Bocat), Brüls - Kagawa, Hayashi.

Doelpunten: 18’ Al Dakhil 0-1, 43’ Hayashi 0-2, 45’ Al Dakhil 0-3, 73’ Mihalik 1-3.

Strafschop: 90’ Kagawa (mist).

Zaterdagavond terugvlucht vanuit München

Als alles goed gaat, moeten de STVV-spelers niet met de bus huiswaarts. Om 18.45 uur wordt er teruggevlogen vanuit München richting Keulen. (gus)

Laatste oefenduel tegen Duitse SV Meppen

STVV speelt nog twee oefenwedstrijden alvorens de competitie aan te vatten. Woensdag staat STVV-Seraing op het programma in Geel. Volgende zaterdag komt Duitse derdeklasser SV Meppen naar Stayen voor de laatste oefenmatch van deze voorbereiding. (gus)