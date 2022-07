Een zee vol dode haringen: een net scheurde open omdat een vissersboot te veel gevangen had in Noorwegen. — © Audun Rikardsen

Hasselt

Onze planeet zit op zijn tandvlees. De mens gebruikt te veel wilde soorten. We vissen over de limiet, kappen te veel bomen, bedreigen dieren en planten in hun voortbestaan en ondermijnen zo de biodiversiteit. Zopas werd een rapport gepubliceerd met de stand van zaken. Die ziet er niet denderend uit.