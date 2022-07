Jarige Dimitri Van den Bergh trakteert zichzelf op 9-darter, maar kent wel zijn dagje niet in Barnsley

Nota bene op zijn verjaardag gooide Dimitri Van den Bergh (PDC-9) een ninedarter op de Players Championship in Barnsley. Echt blij werd Dancing Dimi hier wel niet van. Met 6-3 moest hij in de derde ronde namelijk het onderspit delven tegen de veel hoger gerangschikte Engelsman Ryan Meikle (PDC-54).

De nine-darter van Van den Bergh:

Mario Vandenbogaerde was vrijdag in het Engelse Barnsley met een achtste finale de beste Belg in het achttiende toernooi van het Players Championship. West-Vlaming Vandenbogaerde (PDC-102) zette achtereenvolgens de Engelsman George Killington (PDC-114) met 6-3 , diens landgenoot Ross Smith (PDC-33) met 6-3 en de Schot Andy Boulton (PDC-59) met 6-1 aan de kant. Voor een plaats In de kwartfinales was de Noord-Ier Daryl Gurney (PDC-23) met 6-0 te sterk.

Vijf van de zes Belgen overleefden de eerste ronde, enkel Geert de Vos (PDC-97) moest meteen de koffers pakken. In de tweede ronde was de Australiër Demon Heta (PDC-19) met 6-1 duidelijk beter dan Mike De Decker (PDC-63). Naast Dimitri Van den Bergh (PDC-9) moesten ook Kim Huybrechts (PDC-34), 6-3 verlies tegen de Engelsman Joe Cullen (PDC-13) en Brian Raman (PDC-110), die een nipte 6-5 nederlaag leed tegen de Engelsman Dave Chisnall (PDC-15), in de derde ronde afhaken.

De overwinning was voor de Nederlander Dirk van Duijvenbode (PDC-14), die in de finale met afgetekende 8-0 cijfers de Duitser Gabriel Clemens (PDC-22) aftroefde.