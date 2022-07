Harry Styles onderbrak zijn show voor Vlaamse superfan Joline: “Het voelde alsof het niet echt gebeurde”

Joline De Moor een grote fan van Harry Styles noemen, is een understatement. De Gentse studente Modetechnologie stond deze week nog in Het Nieuwsblad omdat ze al anderhalve dag op voorhand kampeerde aan de ingang van het Sportpaleis. Kwestie van zeker op de eerste rij te kunnen staan. “Hij is een geweldige artiest”, zegt ze. ”Maar hij geeft me vooral een plek waar ik helemaal mezelf kan zijn. De fans vormen een echte familie, die veel voor me betekent.”

Die eerste rij, die haalde ze. Maar wat tijdens het concert gebeurde, had jarige Joline niet durven te hopen. Op een bordje dat ze omhoog hield, stond: “Thank you for giving me a family on my birthday”. Die boodschap, samen met Joline’s kleurrijke kledij, trok Harry’s aandacht. “Ik had een zelfgemaakt jasje en een rok aan, geïnspireerd door zijn outfit op het recente Coachella-festival. We hadden regelmatig oogcontact en tijdens een eerder nummer had hij me heel stil aangesproken en gefeliciteerd met mijn verjaardag. Dat was al ongelofelijk.” (lees verder onder de foto)

Met dit zelfgemaakte jasje trok Joline de aandacht van haar idool. — © fvv

Happy birthday

Maar daar bleef het niet bij. Even later, tussen twee nummers door, sprak Harry Styles de Gentse fan opnieuw aan. “Is het echt je verjaardag?”, vroeg de wereldster. “Wat een prachtig jasje heb je aan. Zo een zou ik ook wel willen.” Waarna de Brit het volledige Sportpaleis ‘Happy Birthday to you’ liet zingen voor Joline. “We doen dit normaal niet”, zei de voormalige One Directioner nog. “Maar je hebt zo’n mooie jas gemaakt.”

“Het voelde alsof het niet echt was”, zegt Joline. “Natuurlijk droomde ik ervan dat zoiets ging gebeuren, maar de kans leek astronomisch klein. Ik stond te trillen op mijn benen. Hij weet nu wie ik ben, dat is ongelofelijk!” (lees verder onder de foto)

Joline (rechts) stond al meer dan een dag op voorhand te wachten aan het Sportpaleis.

Ook na het concert was Joline nog even de ster van het Sportpaleis. “Tientallen fans hebben me nog aangesproken en gefeliciteerd, sommigen wilden zelfs met me op de foto. Sindsdien blijf ik maar volgers bij krijgen op sociale media. Mensen sturen me filmpjes van het moment uit allerlei verschillende hoeken. Vandaag ben ik al enkele keren in slaap gevallen, want ik heb een paar korte nachten achter de rug. Wanneer ik dan weer wakker word en mijn telefoon check, word ik er telkens opnieuw mee geconfronteerd. Het is echt een droom.”

De komende uren staan voor Joline vooral in het teken van bijslapen en bekomen, maar veel tijd daarvoor heeft ze niet. “Morgen trek ik naar Amsterdam, opnieuw voor een concert van Harry Styles. Gewoon vanop een stoeltje deze keer. Tenzij ik via het internet nog een beter ticket kan scoren. (lacht)”