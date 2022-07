Een gigantische zandbak met diverse speeltuinelementen in het centrum van Bilzen. — © RR

Bilzen

In Bilzen zijn twee nieuwe speeltoestellen geïnstalleerd. Vlak bij de kerk werd een pop-up speeltoestel om te glijden en te klimmen opgesteld in een zandbak pal naast de kerk. “Ook het zwembad kreeg er een attractie bij in de vorm van een waterspeelpark”, aldus schepen van Jeugd Peter Thijs.