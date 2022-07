“Zon en wolken wisselen elkaar af, plaatselijk kan er een verdwaalde bui vallen”

Zaterdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen in Limburg blijft het volledig droog maar in het eerste deel van de namiddag kunnen er verspreid een aantal lokale buien vallen. De kans op zo’n bui is het grootst over het noordoosten van de provincie. Ter hoogte van de buienwolken staat er een stevig windveld waardoor de buien snel zullen komen en gaan.