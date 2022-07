Gentse dame speelt rijbewijs kwijt na slaande ruzie met vriendin in Lanklaar

Een slaande ruzie tussen twee Gentse meisjes eindigde donderdagavond met de inbeslagname van een rijbewijs. De politie Maasland had rond 20.15 uur een melding gekregen van twee dames die op de Nationaal Parklaan in Lanklaar uit hun auto stapten om een robbertje te vechten. De politie was snel ter plaatse en trof hen even verderop al aan. Op dat moment reden ze over de Boslaan. De twee vrouwen verklaarden dat ze een dagje waren weggeweest en ze een hevige discussie achter de rug hadden, maar er voor het overige niet meer aan de hand was. Omdat de politie een alcoholgeur ruikt vragen ze om een ademtest af te leggen. De bestuurster test positief en speelde haar rijbewijs voor zes uur kwijt. Een pv werd opgesteld.

