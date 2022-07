Thierry Goossens en Gaëlle de Séjournet van Lodge op de Berg met hun zoon Thibault. “Het is hier een soort secret garden.” — © Dick Demey

Bree

Slapen onder de sterrenhemel? Dat kan sinds kort in Klein-Zwitserland in Bree. Vakantieverblijf Lodge op de Berg laat exclusief een aantal gasten overnachten in een luxebed onder de blote hemel. “Wildernis met het comfort van een hotelkamer”, belooft Thierry Goossens uit Bree.