Jorre Verstraeten verovert goud op Grand Slam Boedapest

Judoka Jorre Verstraeten (IJF 9) heeft vrijdag op de Grand Slam in de Hongaarse hoofdstad Boedapest de gouden medaille behaald in de categorie tot 60 kilogram. De 24-jarige Belg versloeg in de eindstrijd de Georgiër Lukhumi Chkhvimiani (IJF 10), de wereldkampioen van 2019.

Voor Verstraeten stond een tweede grandslamtitel op het spel. Vorig jaar pakte hij in Antalya zijn eerste gouden plak op grandslamniveau. Onze landgenoot rekende op weg naar de finale af met de Amerikaan David Terao (IJF 174), de Kazak Magzhan Shamshadin (IJF 39), de Fransman Romain Valadier Picard (IJF 37) en de Mongoliër Ariunbold Enkhataivan (IJF 24). Nadat Verstraeten in Boedapest zijn vier kampen voor de finale allemaal met ippon had gewonnen, pakte hij in de finale knap goud door Chkhvimiani in de Golden Score met waza-ari te verslaan.