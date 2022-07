De iep aan de bieb is een van de Hasseltse veteraanbomen. — © Serge Minten

Hasselt

Het merendeel van de ouderdomsdekens in de Hasseltse natuur, zogenaamde ‘veteraanbomen’, verkeren in goede gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek van PXL Bio-Research. “Veteraanbomen zijn minimaal een eeuw oud. De bekendste en ook één van de mooiste, is ongetwijfeld de iep voor de bibliotheek op het Kolonel Dusartplein.”