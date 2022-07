Raadkamer bevestigt enkelband voor tandarts verdacht van moord

Lummen

Tandarts Monica S. (44) kreeg vrijdag voor de raadkamer te horen dat het elektronisch toezicht wordt verlengd met een maand. De Albanese werd op 21 mei aangehouden op verdenking van moord op haar verloofde en ex-piloot Robby Claes (45) uit Lummen.

Het onderzoek naar het overlijden van de veertiger heeft nog altijd geen uitsluitsel kunnen brengen. De onzekerheden kunnen voorlopig niet weggenomen worden waardoor de zaak geen doorbraak kent. Maar afgelopen maandag besliste de onderzoeksrechter wel om de tandarts niet langer in de gevangenis op te sluiten. Dat gebeurde nadat haar advocaat Lynn Clerinx kon aantonen dat de verdachte over een verblijfplaats beschikt. Ze werd onder elektronisch toezicht geplaatst en kreeg uiteindelijk donderdag haar enkelband. Tijdens de raadkamer van vrijdag werd die recent opgelegde voorwaarde bevestigd.

Intussen worden de gebeurtenissen verder onderzocht. Ex-piloot Robby Claes werd in de ochtend van 20 mei dood in bed aangetroffen. Een zelfdoding werd niet uitgesloten, maar meerdere elementen konden wijzen op kwaad opzet. Zo is er de manier waarop de veertiger om het leven kwam. Wellicht gaat het om verstikking door middel van een plastic zak en wees het toxicologisch onderzoek op een inname van roesmiddelen die niet zomaar in huis lagen. Daarbij kwam zijn verloofde in beeld. Zij legde meerdere verklaringen af, onder meer over enkele vreemde beslissingen die ze had genomen nog voordat de hulpdiensten bij het koppel thuis arriveerden.

