In Shopping 1 in Genk wordt alles in gereedheid gebracht voor de opening van de Chick&Cheez, komende woensdag. — © CN

Genk/Hasselt

In Shopping 1 in Genk opent komende woensdag de eerste Vlaamse vestiging van de kippen-fastfoodketen Chick&Cheez. Vlak naast de Chick&Cheez in Genk gaat tegelijk ook een O’Tacos open. De tweede O’Tacos van Limburg opent eind augustus op de Grote Markt in Hasselt.