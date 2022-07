Novak Djokovic zet setverlies tegen thuisspeler Norrie recht en plaatst zich voor finale Wimbledon

Novak Djokovic heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van Wimbledon. In de halve finale rekende hij in vier sets af met Cameron Norrie. De eerste set ging nog naar de Brit, maar daarna trok Djokovic het laken naar zich toe. Het werd 2-6, 6-3, 6-2 en 6-4. In de finale neemt Djokovic het op tegen Nick Kygrios.

Net als in zijn kwartfinale tegen Jannik Sinner - waar hij zelfs de eerste twee sets verloor - kende Djokovic geen al te beste start tegen Norrie, die voor het eerst in zijn carrière in de halve finale van een Grand Slam stond. Door veel onnodige fouten van Djokovic kon Norrie de eerste set relatief makkelijk binnenhalen.

Daarna zette Djokovic orde op zaken. Bij een 3-3 stand vond de Serviër zijn beste tennis en haalde hij de tweede set binnen. In de daaropvolgende set ging het nog vlotter voor Djoko. In een mum van tijd zette hij zo ook set 3 naar zijn hand. Bij Norrie, die in de kwartfinale Goffin opzij zette, lukte het allemaal wat minder.

Norrie moest zich herpakken, maar het was Djokovic die in de vierde set meteen door de service van de Brit ging. Een nieuwe mentale domper voor Norrie, die gesteund door het publiek wel nog wat tegenspartelde, maar uiteindelijk Djokovic toch zag zegevieren. De Serviër haalde het na iets meer dan tweeënhalf uur tennis.

In de finale treft Djokovic Nick Kygrios (ATP 40). De Australiër moest vandaag normaal aan de bak tegen Rafael Nadal, maar de Spanjaard moest forfait geven voor de halve finale met een spierscheur in de buik. Djokovic kan zondag voor de vierde keer op rij en voor de zevende keer in totaal Wimbledon winnen.