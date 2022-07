Gemiddelde jaarfactuur voor aardgas stijgt naar hoogste niveau ooit voor Vlaamse gezinnen

Wie in juli op de commerciële markt een aardgascontract moet sluiten, mag zich aan een geschatte gemiddelde jaarfactuur verwachten van 2.728,55 euro. Dat is het hoogste niveau ooit, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse energieregulator VREG.

De reden van de nieuwe prijsschok is de stijgende kostprijs van aardgas. Die is sinds halverwege juni verdubbeld op de groothandelsmarkt, door de vrees voor tekorten deze winter. De prijsopstoot is een gevolg van de beslissing van Moskou om de capaciteit van een belangrijke gaspijpleiding naar Duitsland met 60 procent te verminderen.

Het gaat om de hoogste prijzen ooit, als rekening wordt gehouden met het nieuwe profiel van de gemiddelde consument dat de netbeheerders zijn overeengekomen (verbruik van 17.000 kWh). Maar ook als rekening wordt gehouden met het oude profiel (23.000 kWh) gaat het om een absoluut record. Het vorige record dateert van januari van dit jaar. Belangrijk: de VREG hield bij zijn gecijfer rekening met een btw-verlaging voor de hele jaarfactuur. Voorlopig heeft de regering de verlaagde btw enkel nog maar tot eind december verlengd.

In vergelijking met de cijfers van juni komt er een pak bij. De jaarfactuur stijgt met 577 euro in vergelijking met wie vorige maand een contract afsloot.

Btw-verlaging

De stijging komt er na enkele maanden van dalingen en ondanks de btw-verlaging op aardgas. De cijfers houden enkel rekening met wie zich in juli op de commerciële markt moet begeven. Het gaat om de geschatte jaarprijs van juli 2022 tot en met juni 2023. Wie een sociaal tarief heeft, betaalt bijvoorbeeld veel minder.

Ook voor elektriciteit gaat de prijs na enkele maanden van dalingen opnieuw omhoog. De geschatte jaarprijs voor een gemiddeld gezin dat zich in juli op de commerciële markt moet begeven stijgt naar 1.633,40 euro, tegen 1.552,39 euro in juni. Het gaat om de hoogste geschatte jaarfactuur sinds april. De stijging van de stroomfactuur is eveneens een gevolg van het duurder worden van elektriciteit op de groothandelsmarkt, in lijn met de gasprijzen.