Kristian Thorstvedt op weg naar Sassuolo

Kristian Thorstvedt is op weg naar de uitgang bij Racing Genk. De 23-jarige Noor heeft in Alkmaar afscheid genomen van zijn medemaats en legt morgen zijn medische en fysieke tests af bij het Italiaanse Sassuolo. Een formaliteit. Thorstvedt zet zijn carrière dus verder in de Serie A. Eerder dit jaar verlengde hij nog zijn overeenkomst met Genk tot 2025. Een goeie zaak voor de schatkist. Met de transfer zou een bedrag van 10 miljoen euro gemoeid zijn.

(later meer)

(rco)