Max Verstappen wint superspannende strijd om polepositie GP van Oostenrijk, beide Mercedes-rijders crashen

Door het aparte format van het raceweekend in Oostenrijk hadden de rijders slechts één oefensessie de tijd om zich voor te bereiden op de kwalificatie die niet op zaterdag maar wel op vrijdag plaatsvindt. Na zijn besttijd in de oefensessie ging Max Verstappen als favoriet de kwalificatie in.

De Nederlander was erg snel maar net als verschillende andere rijders ging hij in het eerste kwalificatiegedeelte erg breed in de laatste bocht. Te breed gaan betekent echter dat je rondetijd geschrapt wordt. Uiteindelijk vonden we aan het einde van Q1 beide Ferrari‘s bovenaan. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel werd in de Aston Martin met een pijnlijke exit geconfronteerd. Allerlaatste en dat kwam bijzonder hard aan bij Vettel.

In Q2 was Charles Leclerc opnieuw de snelste, maar deze keer volgden Max Verstappen en Lewis Hamilton in zijn spoor. Het verschil tussen Leclerc en Verstappen was slechts 0,087 seconde. Ook Hamilton volgde op minder dan twee tienden. De strijd om de pole belooft dan ook superspannend te worden.

Tijdens de eerste snelle runs in Q3 zagen we Max Verstappen de voorlopige besttijd laten noteren en dus ook voorlopige de polepositie claimen. Charles Leclerc was amper 0,091 seconde trager terwijl Carlos Sainz in de tweede Ferrari de derde tijd reed.

Met nog iets minder dan zes minuten op de klok kregen we echter een rode vlag omdat Lewis Hamilton van de baan was gegaan. De zevenvoudig wereldkampioen raakte fysiek ongeschonden uit zijn wagen maar na de mentale opsteker tijdens zijn thuisrace in Silverstone was dit een mentale opdoffer.

Na het hervatten van Q3 ging ook George Russell in de tweede Mercedes van de baan. Russell crashte in de laatste bocht en net als bij Lewis Hamilton raakte ook zijn Mercedes ernstig beschadigd. Opnieuw een rode vlag dus.

Met nog tweeënhalve minuut op de klok kregen we een superspannende ultieme strijd om de pole. Charles Leclerc ging nog naar de snelste tijd terwijl Carlos Sainz ook zijn tijd verbeterde en sneller was dan Verstappen. Max Verstappen leek te worden verslagen door beide Ferrari‘s maar ging uiteindelijk toch een handvol duizendsten sneller dan beide Ferrari’s.

Max Verstappen dus op pole, gevolgd door Charles Leclerc op slechts 0,029 seconde en Carlos Sainz op 0,082 seconde. De top drie dus binnen minder dan één tiende, dat belooft voor de sprintrace op zaterdag.

1 Max Verstappen Red Bull 1:05.852s 1:05.374s 1:04.984s

2 Charles Leclerc Ferrari 1:05.419s 1:05.287s 1:05.013s

3 Carlos Sainz Ferrari 1:05.660s 1:05.576s 1:05.066s

4 Sergio Pérez Red Bull 1:06.143s 1:05.805s 1:05.404s

5 George Russell Mercedes 1:06.235s 1:05.697s 1:05.431s

6 Esteban Ocon Alpine 1:06.468s 1:05.993s 1:05.726s

7 Kevin Magnussen Haas 1:06.366s 1:05.894s 1:05.879s

8 Mick Schumacher Haas 1:06.405s 1:06.151s 1:06.011s

9 Fernando Alonso Alpine 1:06.016s 1:06.082s 1:06.103s

10 Lewis Hamilton Mercedes 1:06.079s 1:05.475s 1:13.151s

11 Pierre Gasly AlphaTauri 1:06.589s 1:06.160s

12 Alexander Albon Williams 1:06.516s 1:06.230s

13 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:06.442s 1:06.319s

14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:06.463s 1:06.851s

15 Lando Norris McLaren 1:06.330s 1:25.847s

16 Daniel Ricciardo McLaren 1:06.613s

17 Lance Stroll Aston Martin 1:06.847s

18 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:06.901s

19 Nicholas Latifi Williams 1:07.003s

20 Sebastian Vettel Aston Martin 1:07.083s

