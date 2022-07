Status wegenwerken Nieuwerkerken bij het ingaan van het bouwverlof

Heel wat wegenwerken zijn momenteel aan de gang in Nieuwerkerken. Goed nieuws was er alvast in Kozen. “Zoals gepland is de herstelling van de Bergstraat net op tijd afgerond. Over een lengte van bijna 100 meter zijn de beschadigde betonvakken vervangen door asfalt. Hierdoor konden de werken ook sneller worden geklaard. We hopen dat de Bergstraat er nu weer een paar jaar tegen kan. Bedoeling is alvast om de volledige weg in de volgende legislatuur aan te pakken” zo zegt schepen van Openbare werken Luc Vaes (cd&v). Nog in Kozen worden er gescheiden riolering aangelegd in de Zwarteindestraat en de Doorstraat. “Vanaf de grens met Stevoort tot aan de kapel is de riolering al aangelegd in de Zwarteindestraat, en daar ligt er al een eerste asfaltlaag. Maar het kruispunt met de Doorstraat ligt nog open, dus alleen plaatselijk verkeer is hier mogelijk. Na het bouwverlof gaan we verder met de Zwarteindestraat richting Breestraat”, aldus de schepen. In het centrum van Nieuwerkerken worden de Kasteelstraat en omliggende straten ook van gescheiden riolering voorzien. “Ook hier zijn we goed gevorderd, maar de bestaande omleidingen blijven voorlopig. De hoofdriolering in de Kasteelstraat is aangelegd tot ongeveer de Manisbosstraat. Na het bouwverlof volgen rioleringswerken in de Manisbosstraat en de Tijlozenstraat. Ook de werken aan het elektriciteitsnet daar zijn ondertussen goed opgeschoten. De openbare verlichting en kabelaansluitingen zijn al in orde, de ondergrondse aansluitingen voor de woningen hopen we tegen september te finaliseren“ zegt schepen Vaes nog. Hij geeft nog mee dat ook enkele herstelwerkzaamheden worden opgestart na het bouwverlof: “Onder meer het fietspad aan de Molenstraat in Binderveld zal worden hersteld. In Nieuwerkerken-centrum pakken we de Wolverstraat aan, en in Kozen het Wouterveld en een stuk van de Dorpsstraat.” len