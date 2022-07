45 kilo cocaïne verstopt in reisbus

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Limburg voert onderzoek naar de vondst van ongeveer 45 kilo cocaïne. De drugs zaten verstopt in een touringcar van Flixbus. Zij organiseren intercitybussen die de passagiers over langere afstanden laten reizen en dat in de zestien landen in West-Europa waar het bedrijf vandaag actief is. Jaarlijks maken miljoenen mensen gebruik van dit aanbod.

Maar de FGP heeft nu een van de flixbussen in beslag laten nemen. Dat gebeurde na de inbeslagname van maar liefst 45 kilo coke. De bus was naar de garage gebracht voor een technisch probleem. Vrij onverwacht werd een onderhoudsbeurt geopperd en tijdens dit nazicht troffen ze een partij cocaïne aan. De tientallen kilo’s drugs zaten verstopt in verschillende bergruimtes van de touringcar. Uit dossiers uit het verleden blijkt dat touringcars wel vaker worden misbruikt om drugs te kunnen transporteren. Wie er dit keer bij betrokken is wordt verder onderzocht.

ppn