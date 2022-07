Aangepast verkeerssituatie in Overpelt voor kermis

In de Dorpsstraat zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn tot woensdag 13 juli 12.00 uur. “De attracties en foorkramen zullen opgesteld worden in de Dorpsstraat vanaf de Oude Markt tot aan Wico campus TIO en voor het overige op de Oude Markt”, deelt de gemeente mee. Op maandag 11 juli is het ’s morgens jaarmarkt. Deze zal opgesteld staan in de Dorpsstraat vanaf De Heuf in de richting van het Standbeeld van de Gesneuvelden. Er geldt een parkeerverbod op het gedeelte van de parkings op de Oude Markt vanaf het gemeentehuis tot aan de kiosk. Ter gelegenheid van de jaarmarkt geldt op maandag 11 juli vanaf 6.00 uur een volledig rij- en parkeerverbod in de Dorpsstraat vanaf De Heuf tot aan de Bemvaartstraat. Het gemeentehuis is tot woensdag 13 juli uiterlijk 12.00 uur met de auto niet bereikbaar via de Dorpsstraat, maar via de Peltanusstraat. Ook de handelaars op de Oude Markt zijn via die weg bereikbaar. Aan hun handelszaken blijven steeds een aantal parkings ter beschikking.