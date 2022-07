Bloeddorstige meeuwen verorberen ratten en duiven door pandemie: “Ze eten hun slachtoffers soms levend op”

Bewoners van het noorden van de Britse hoofdstad Londen zien sinds de pandemie een toename in moordzuchtige bendes... meeuwen. De zeevogels die bij de Londense kanalen wonen, overleefden vroeger vooral op afval dat mensen achterlieten, maar door de verminderde menselijke activiteit door de lockdowns, moesten ze op een andere manier aan voedsel komen. Dus jagen ze nu op ratten en mengen ze zich tussen duiven om de zwakste vogel te vinden en te doden. “Of ze slaan ze bewusteloos met hun bek en eten hun slachtoffers nog levend op”, klinkt bij het de buurtbewoners. “Het is verschrikkelijk, we noemen ze ‘moordmeeuwen’.”