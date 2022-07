Politie wapent zich tegen toenemend bezit van… keukenmessen

Politiekorpsen in Limburg stellen bij controles en interventies steeds vaker vast dat mensen een mes op zak hebben, ook tieners. Vorige dinsdag stak een 27-jarige man nog een werkneemster neer in de Delhaize in Hasselt. Opvallend hierbij is dat de wapens vaak gewone keukenmessen zijn.

Politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) kreeg in het voorbije halfjaar al twaalf oproepen voor incidenten met een mes of steekwapen. De jaren voordien ging het om zes steekincidenten in een heel jaar. Enkele weken geleden werd aan het station in Hasselt een man neergestoken met een machete. Vorige week werd tussen de winkelrekken van de Delhaize een werkneemster met een mes verwond, zonder aanleiding. “Wij zien absoluut een stijging van het wapenbezit binnen onze politiezone”, zegt politiewoordvoerster Dorien Baens. “Het gaat dikwijls om messen die vrij in de handel te verkrijgen zijn, keukenmessen bijvoorbeeld. Vooral jongeren zijn vaak in het bezit van deze messen. We stellen dit enerzijds vast tijdens reguliere controles en patrouilles, maar anderzijds worden we ook steeds vaker opgeroepen voor steekpartijen.”

“Ook wij stellen vast dat we steeds vaker oproepen krijgen waarbij een mes wordt getrokken” Geert Luypaert Korpschef politie Tongeren

Ook in de rest van Limburg wordt de politie geconfronteerd met stijgend messenbezit. Tijdens de controles ‘Weekend zonder Alcohol’ vond een politieploeg van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken een groot keukenmes onder de bestuurderszetel van een druggebruiker. “Er worden frequent messen aangetroffen bij interventies en controles”, bevestigt politiewoordvoerster Evi Lennertz de vaststellingen. Dit zijn ook de bevindingen binnen de politiezone Tongeren-Herstappe. “Het is inderdaad een tendens dat bij de controle van personen er vaker een mes wordt gevonden op deze persoon, of in zijn of haar wagen. Ook wij krijgen steeds vaker oproepen voor een dispuut waarbij een mes wordt getrokken”, zegt korpschef Geert Luypaert.

De snijwerende handschoenen zijn gemaakt uit materialen die ook gebruikt worden bij veiligheidsbroeken. Doordat er meerdere lagen weefsels zijn, kunnen die vezels niet snel scheuren. — © Tom Palmaers

In de politiezone Carma die onder andere Genk, Houthalen-Helchteren en Oudsbergen omvat, zijn dit jaar al 35 pv’s opgesteld waarbij sprake was van een mes. “Het ging meestal om bezit, in mindere mate werd het mes ook effectief als wapen gebruikt”, verduidelijkt politiewoordvoerster Anne-Katrien Maes.

De snijwerende handschoenen beschermen politiemensen tegen de toenemende geweldincidenten en bedreigingen met messen. — © Tom Palmaers

Tieners

Een verontrustende evolutie is het messenbezit bij jongeren. Politie LRH stelde afgelopen schooljaar twaalf feiten vast waarbij minderjarigen met een mes of ander steekwapen werden aangetroffen. In 2020 waren er nog maar twee feiten van wapenbezit bij minderjarigen. Het fenomeen is bij ons nog onderbelicht en onderschat: met een mes op zak wordt het wapen sneller gebruikt. In Nederland is de messenproblematiek erg actueel. De politie lanceerde er in oktober de campagne ‘Drop de knife en doe wat met je life’ waarbij jongeren hun mes anoniem en straffeloos kunnen inleveren.

Geweld tegen politie

In deze provincie herinnert iedereen zich de wijkagent uit Peer die in januari door een twaalfjarige werd neergestoken tijdens het schooltoezicht. Dit jaar belandde ook in Beringen een politieman in een levensbedreigende situatie toen een bewoner een mes trok. “Ook onze mensen werden zeker wel al bedreigd met messen, maar ze werden tot op heden gelukkig nog niet effectief aangevallen”, zegt politiewoordvoerster Dorien Baens van LRH. “Bij de interventie aan een nachtwinkel in de Hasseltse stationsbuurt enkele weken geleden werden onze collega’s van het bijzonder bijstandsteam opgewacht door de verdachte die klaarstond met een machete.”

© Tom Palmaers

Ongenoegen

Het is slechts één van de vele voorbeelden van het toenemende geweld tegen politiemensen. “Het feit dat er nog geen personeelslid slachtoffer werd van geweld specifiek veroorzaakt door een mes, wil niet zeggen dat onze personeelsleden niet geconfronteerd worden met geweld. In 2022 werden er tot hiertoe al 32 pv’s geregistreerd”, klinkt het in de politiezone Carma.

De politievakbond VSOA is niet te spreken over de aanpak en opvolging van geweld tegen de politie. “Wat parlementairen ook beweren. Dit geweld neemt niet af. We kunnen in ons land nog steeds spreken van ongeveer 35 feiten per dag”, zegt vakbondsafgevaardigde Patrick Roijens. In de nationale gegevensbank van de politie noteren ze jaarlijks bijna 13.000 feiten van geweld tegen de politie. “De cijfers van justitie hebben het maar over 2.398 pv’s voor weerspannigheid en 573 voor slagen en verwondingen, over vier jaar tijd. Dit is niet meer ernstig.” En dat er van de weinige feiten die uiteindelijk bij justitie belanden, nog eens een paar honderd worden geseponeerd om opportuniteitsredenen (geen prioriteit voor het parket om te vervolgen), zit de vakbond ook hoog.

Meswerende handschoenen

Agenten wapenen zich steeds meer tegen het toenemende geweld, onder meer met trainingen rond geweldsbeheersing. Ze dragen ook kogelvrije vesten die tegelijk steekwerend zijn. Bij politie LRH zijn de nieuwe kogelvrije vesten ook voorzien van een steekwerend schouderstuk. Dit lichaamsdeel was voorheen nog onbeschermd.

© Tom Palmaers

“Alle leden van onze interventiedienst hebben vorige week nieuwe snijwerende handschoenen gekregen voor de fouillering van personen”, zegt korpschef Geert Luypaert van Tongeren. Meerdere politiezones hebben die handschoenen intussen aangeschaft.