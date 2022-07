Feyenoord blijft gecharmeerd door Dessers: “We hebben nu andere financiële middelen”

Zien we Cyriel Dessers toch nog ooit terug in dit shirt? — © ISOPIX

Bij Feyenoord is de clubkas de laatste weken goed gespekt na de uitgaande transfers van onder meer Malacia en Sinisterra. Dat opent misschien alsnog perspectieven voor een verlengd verblijf van Cyriel Dessers, die zelf blijft flirten met de Rotterdammers. Feyenoord-coach Arne Slot gaat in een interview met ESPN Nederland het thema niet uit de weg en bevestigt dat er nog contacten zijn.

Dit is wat hij over die gesprekken met Dessers te zeggen heeft: “Dat zit hem vooral in het feit hoe het nu met Cyriel is en of er al concreet wat dingen rondom hem spelen. Wij zijn altijd op zoek naar goede spelers en spelers die zich al hebben bewezen in de Kuip, hebben een extra voordeel.”

“Het is ook geen geheim dat wij inmiddels andere financiële mogelijkheden hebben dan enkele maanden geleden, maar we moeten ook veel meer posities versterken. Daar moeten clubs waarmee we in gesprek zijn ook enige realiteitszin in hebben”, aldus Slot. (rco)