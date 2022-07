Roglic heeft pijn bij elke pedaalstrook, maar Jumbo-Visma geeft de hoop nog niet op: “We hebben echt gevochten, de finish ligt pas in Parijs”

“We zijn natuurlijk teleurgesteld omdat Jonas (Vingegaard, red.) er heel dicht bij was”, vertelde ploegbaas Richard Plugge. “Maar als je kijkt hoe Jonas en Primoz gevochten hebben en hoe dicht bij ze er waren, is dat toch ook bevredigend.”

Primoz Roglic klaagde voor de start van de rit over heel wat pijntjes. Toch moest de Sloveen met een derde plaats vandaag slechts twaalf seconden op Roglic toegeven. Plugge: “Enerzijds verbaast me dat niet. We weten van vorig jaar al dat hij een ongelofelijke vechter is. Anderzijds is het wel verrassend omdat hij last heeft van pijn aan zijn rug.”Of de prestaties van Jonas en Primoz onze moraal verhoogd heeft? 100%. De finish is in Parijs, niet hier.”

Roglic: “Elke pedaalstrook doet pijn in mijn rug”

Primoz Roglic kwam op Super Planche des Belles Filles als derde binnen, maar in de stand volgt hij pas op een dertiende plaats. “Ik weet niet wat ik de volgende dag kan verwachten. Ik heb ervaring genoeg na zo’n valpartijen. Na de zaak van Wallers bekijk ik het dag per dag. Ik probeer de volgende dagen te herstellen van die blessures, maar elke pedaalstoot is het alsof er een mes in mijn rug snijdt. Mijn onderrug doet pijn, maar ik ben hier niet om te wenen, wel om te vechten. Ik probeer verder te doen”, aldus de Sloveen van Jumbo-Visma. “Ik ben super happy om een rit extra te finishen. Het hoofddoel is om goed de ritten door te komen. Als je geblesseerd bent, weet je nooit wat je de volgende dagen kunt verwachten. Dat weet ik uit ervaring. Het was zo’n steile finish. Ik had écht wel een probleem om naar de streep te komen in de laatste 200 meter.”

Wout van Aert: “Ik zie het niet zo negatief in, Primoz heeft nog steeds goede benen”

De beelden van de finish had de groene Wout van Aert nog niet bekeken. “Ik zat vandaag natuurlijk in het peloton. Ik heb de jongens proberen wat uit de wind te zetten. Ik denk dat dit goed gelukt is.”

Hoe Vingegaard alsnog werd geremonteerd, had de Herentalsenaar boven op Super Planche des Belles Filles nog niet gezien. “Ik wou aan de streep kijken, maar ze braken de beelden af. Ik hoorde dat het nipt was met Jonas Vingegaard. Ja, je kunt het langs twee kanten bekijken. Ik denk dat Pogacar heel sterk is, maar dat wisten we al voor vandaag. Anderzijds zijn we er heel kortbij. Anderzijds toont vooral Primoz na zijn valpartij van woensdag dat hij nog steeds heel goede benen heeft. Ik zie het niet zo negatief in”, besloot Wout van Aert in de Vogezen. (hc)