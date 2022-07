Tadej Pogacar wint (met speciale schoenen) nu al tweede etappe, maar: “Geen kloof is groot genoeg in het wielrennen”

“Al van toen het parcours bekend werd, wou ik hier op la Super Planche des Belles Filles winnen”, zei Tadej Pogacar met rood doorlopende ogen. Niet nadat hij uitgebreid zijn vriendin Urska met mondmasker uitgebreid had gekust en omarmd. “Jonas Vingegaard was werkelijk zo sterk. Hij haalde geweldig uit, maar deze rit mocht ik niet laten schieten. Voor mijn vriendin Urska die aan de streep was, voor mijn familie die onderaan de klim stond, voor mijn ploeg die de hele dag zo hard had gewerkt om dit mogelijk te maken. Dit was echt een heel groot doel voor mij en werd ook een heel speciale dag.”

Speciale schoenen

“Het was echt niet zo gemakkelijk hoor. Ik moest echt doorduwen tot op de streep om Vingegaard voorbij te kunnen. Dit is een heel speciale zege. Ook al omdat we vandaag een stichting voor kankeronderzoek zijn gestart. Daarom droeg ik vandaag ook voor het eerst deze speciale schoenen voor een dag. Ik ben echt heel blij en heel trots dat ik hier op de Super Planche des Belles Filles heb gewonnen”, zei de man die drie jaar geleden wat lager zijn allereerste eindzege pakte na de klimtijdrit die toen eindigde net voor de gravelstrook.

De dubbele Tourwinnaar staat zo na de eerste week al 35 seconden voor op de Deen Jonas Vingegaard. “Op dit moment is hij een van de sterkste klimmers van de wereld. Misschien wel de beste. Hij is een heel compacte renner en heeft met Jumbo-Visma echt een heel sterk team rondom zich. Tot nog toe reed hij heel goed hoor. Ik pak weer een beetje tijd. Dat is altijd goed, maar anderzijds: in wielrennen is géén kloof groot genoeg”, aldus de Sloveense veelvraat na zijn achtste Tourritzege in zijn carrière. (hc)