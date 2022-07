Dylan Teuns kan geen tweede keer stunten op La Planche des Belles Filles: “Ik wist dat we het niet tot het einde zouden rekken”

Geen tweede zege voor Dylan Teuns (Bahrain-Victorious) op La Planche des Belles Filles. Onze landgenoot wist wel een stekje te bemachtigen in de vlucht van de dag, maar moest eerst Lennard Kämna laten rijden en werd daarna ook ingelopen door het peloton.

“Ik had dit scenario gisterenavond al voorspeld”, vertelde een vermoeide Teuns op de top van La Planche des Belles Filles. “Ik wist dat de kans groot was dat Pogacar vandaag zelf voor de zege wou gaan. Dat is uiteindelijk ook gebleken.”

“Ik wist al redelijk vroeg dat we het niet tot het einde zouden kunnen rekken. Als het peloton je maar maximaal twee en een halve minuut geeft, weet je dat je weinig kans hebt. Op de slotklim was Kämna bovendien duidelijk de sterkste. Maar voor mij zijn er deze Tour nog genoeg kansen.”