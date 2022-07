Genk

‘Laat de Zon in je Hart’ van Willy Sommers bij de keizersnede, champagne met Kerstmis en grapjes tijdens de persweeën. Op 31 augustus hangt de geliefde gynaecoloog Peter Sieprath (66) van het ZOL in Genk zijn doktersjas aan de haak. Maar liefst 11.000 baby’s hielp hij op de wereld. “Verloskunde is geen beroep, het is een roeping.”