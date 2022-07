Turnster Simone Biles krijgt als jongste ooit ‘Medal of Freedom’ van president Joe Biden

Biles is de meest bekroonde Amerikaanse gymnaste uit de geschiedenis, met 32 medailles op de Olympische Spelen en wereldkampioenschappen. Daarnaast voert ze ook strijd voor geestelijke gezondheid en slachtoffers van seksuele agressie.

President Biden erkende haar sportieve en extrasportieve prestaties toen Biles het ereteken in ontvangst mocht nemen. “Wanneer we haar zien sporten, zien we ongeëvenaarde kracht en doorzettingsvermogen, sierlijkheid en durf”, zei Biden. “Ze is een voortrekker en rolmodel. Wanneer ze op het podium staat, zien we haar voor wie ze is: de absolute moed om persoonlijke pijn om te zetten in een groter doel, om op te staan en te spreken voor zij die het zelf niet kunnen doen. Vandaag breidt ze haar verzameling van 32 medailles uit, ik weet niet of je nog plaats gaat vinden.”

© REUTERS

In dezelfde ceremonie werd Megan Rapinoe de eerste voetbalster die de hoogste burgeronderscheiding in de VS kreeg. Rapinoe won twee WK’s en een olympische gouden medaille en werd een prominent figuur dankzij haar activisme. De kapitein van OL Reign strijdt al haar hele carrière voor gelijke verloning, raciale gerechtigheid en LGBTQ+-rechten.

“Als je voorbij de wereldbekertitels en de olympische medailles kijkt, zie je dat Megan een voorvechtster is van de essentiële Amerikaanse waarheid dat iedereen het recht heeft om met waardigheid en respect behandeld te worden”, zei Biden over Rapinoe.