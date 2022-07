Onze tv-tips: sportieve vrouwen, een beroemde muzikant en een muziekicoon

Het EK van de Red Flames

Canvas, za, 20.10u

Sterke docu die een unieke kijk geeft achter de schermen van de Red Flames op het EK voetbal in Engeland. De serie start wanneer ze voor de tweede keer aan een EK-eindronde deelnemen. De ambitie is duidelijk: de tweede ronde halen. Vanuit het basecamp in de buurt van Manchester volgt de camera de selectie voor en na de matchen van de eerste ronde. (tove)

© Sportpix

Ronnie Wood: Somebody Up There Likes Me

Canvas, zo, 23u

De legendarische Rolling Stone-muzikant mag dan wel in zijn zeventiger jaren zijn, de man is nog steeds een toonaangevende legende. Naar aanleiding van het bezoek van de groep aan ons land is er deze muzikale docu. Ron gidst zelf de reis door zijn leven, met vrienden en collega-artiesten, onder andere Damian Hirst, Mick Jagger, Keith Richards en Rod Stewart.(tove)

Een avondje Prince

NPO 2, za, 22.08u

Een van de grootste muzikale artiesten van de voorbije halve eeuw krijgt ruim aandacht. Eerst is er een programma waarin je de beste liedjes van de overleden artiest ziet, vervolgens een integrale uitzending van het liveconcert dat hij in 1985 gaf in Syracuse, met zijn begeleidingsgroep the Revolution, een van de concerten uit de Purple Rain tour. (tove)