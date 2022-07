Vrijwilligers gezocht voor Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale vervoert mindermobiele personen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Vrijwilligers vervoeren hen, met hun eigen wagen, enkele uren per week om sociale of medische redenen. Wil je gebruikmaken van de Minder Mobiele Centrale of wil je graag helpen als vrijwilliger, neem dan contact op met de verantwoordelijke van de thuisdiensten via thuisdiensten@heers.be of 011/48.01.77. (frmi)