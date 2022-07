60-jarig priesterschap voor EH Jan Boonen in Hamont-Achel

Jan Boonen werd geboren te Hamont op 1 juni 1937. Op 8 juli 1962 werd hij in Luik tot priester gewijd. Hij was achtereenvolgens leraar aan het kleinseminarie te Sint-Truiden, professor aan het grootseminarie (Luik en Sint-Truiden), professor en directeur van het grootseminarie te Hasselt en sinds 1989 vicaris-generaal van het bisdom Hasselt. Nadien was hij bijna 10 jaar pastoor te Wijchmaal en Kleine-Brogel. In 2014 ging hij in zijn geboortestad Hamont op rust. Sinds vorig jaar doet hij dienst in het Sint-Jan Berchmanstehuis: dagelijks als voorganger in de eucharistie in de kapel en voor het toedienen van de ziekenzalving van bewoners als er om gevraagd wordt. Deze eucharistie was een dankviering voor zijn leven als priester en werd opgeluisterd door Carine Boonen (zang) en Rita Boonen (piano). Namens de directie sprak Ine Lauwers dankwoorden uit, waarna een receptie plaatsvond.