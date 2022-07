Audioporno is hip, ook Storytel lanceert een reeks. Kan het een boost zijn voor je seksleven? “Opent weg voor nieuwe ideeën”

Hoewel seksualiteit iets is waarmee we allemaal te maken krijgen, bleef het lang taboe om over porno te reppen. Gelukkig praten we almaar openlijker over seksualiteit. We gaan op zoek naar wat ons opwindt en durven te communiceren. Dat zorgt ook voor nieuwe uitvindingen. Luisterporno, pornopodcast of oorgasme: hoe je ze ook wil noemen, al luisterend opgewonden raken, is hip.