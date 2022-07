Beringenaar vrijgesproken voor dodelijk ongeval waarbij tachtiger voorrang negeert

Het was op zaterdag 5 september 2020 rond 11.15 uur toen het dodelijk ongeval zich afspeelde. De Koolmijnlaan was droog en de zon scheen. De Beringenaar reed met zijn Volvo op de Koolmijnlaan richting Houthalen-Helchteren. Ter hoogte van de Stationstraat draaide Etienne M. met zijn Renault Captur de voorrangsweg op. In het midden van de rijbaan knalde de 29-jarige, die niet onder invloed was, in de flank van Etienne M. Er kon geen hulp meer baten voor het slachtoffer. Zijn vrouw raakte zwaar gewond en verblijft momenteel in het rusthuis.

Niet onvermijdbaar

Het enige wat de verkeersdeskundigen konden vaststellen, was dat de beklaagde er te snel reed. Even voordien was op de Koolmijnlaan een snelheid van 70 km/u toegelaten om op de plek van het ongeval te verlagen tot 50 km/u. Uit onderzoek bleek dat de twintiger er 68 km/u reed. Meerdere deskundigen kwamen er aan te pas om te oordelen of bij een aangepaste snelheid het ongeval eveneens met dodelijke afloop zou zijn. Niemand raakte het er echter over eens waardoor twijfel in het voordeel van de beklaagde speelt. “Het ongeval is niet aan het rijgedrag van de beklaagde te wijten”, aldus het vonnis. “Dat het vermijdbaar was bij de naleving van de maximumsnelheid staat niet vast. Een normaal en voorzichtig autobestuurder hoeft zich er niet aan verwachten dat een voertuig de rijbaan oprijdt en het daarbij de voorrangsregels negeert”, oordeelde de politierechter.

Snelheidsovertreding

De twintiger is nu vrijgesproken van onvoorzichtig rijden en dat hij het dodelijk ongeval veroorzaakt heeft. Daarmee ging de politierechter in op de vraag van de verdediging. “De botsing was niet te vermijden waardoor het onmogelijk is om de verdachte aansprakelijk te stellen”, pleitten Gertjan Cupers en Els Koninckx eerder. Wel kreeg de Beringenaar een boete opgelegd omdat hij te snel reed. “Een snelheidsovertreding betekent niet automatisch dat de snelheid ook onaangepast was aan de verkeersomstandigheden. De rijbaan was rechtdoor, het weer was goed, net zoals de zichtbaarheid en er was geen oversteekplaat voor fietsers of voetgangers”, luidde het. Inclusief proceskosten komt het de 29-jarige op een rekening van net geen 182 euro te staan. Aan het onderzoek kleeft een prijskaartje van 5.640 euro en dat wordt betaald door de Belgische Staat.