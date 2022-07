Werkman bengelt tientallen meters hoog aan kraan nadat hand verstrengeld raakt aan lading

Het werd even spannend toen een man woensdag met zijn hand verstrengeld raakte aan een lading in Toronto, Canada. De arbeider werd meters in de lucht gehesen en probeerde zich in alle macht vast te houden. Twee heldhaftige collega’s zagen het gebeuren en konden de machinist op de hoogte brengen. Het Canadese Ministerie van Arbeid onderzoekt momenteel het incident.