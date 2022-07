F1-piloot Zhou komt voor het eerst terug op horrorcrash: “Ik hing ondersteboven en voelde iets lekken. Ik wist niet of het bloed was of olie uit de auto”

Het incident gebeurde amper enkele honderden meters na de start. Door een aanrijding begon de wagen van Zhou te spinnen, belandde hij op zijn kop, gleed hij ondersteboven de grindbak in en ging hij aan het tollen. De Chinees kwam uiteindelijk tegen het hekwerk tot stilstand. (Lees verder onder de video)

“Toen de auto op z’n kop terechtkwam, probeerde ik eerst mijn hand van het stuur te halen, omdat ik bang was dat ik mijn pols zou breken”, herbeleeft Zhou de crash. “Daarna wachtte ik op een harde klap. Terwijl ik met mijn auto over de grond rolde, wist ik dat er een enorme dreun zou komen. Dus ik probeerde mezelf in een zo veilig mogelijke positie te manoeuvreren om het op te vangen. Ik probeerde ervoor te zorgen dat ik niet rond zou vliegen. Toen de auto stopte, wist ik niet waar ik was. Ik hing ondersteboven en voelde iets lekken. Ik wist niet of het bloed uit mijn lichaam was of olie uit de auto, dus zette ik de motor uit, want die draaide nog.”

Opvallend is hij nuchter Zhou over het ongeval praat. Het lijkt de Chinees niet te hebben veranderd. Ik ben blij dat er dit weekend meteen weer een race is”’, zegt hij. “Ik zou het vreselijk hebben gevonden als er zo kort na zo’n gebeurtenis een zomerstop zou zijn, bijvoorbeeld. Ik heb niet om mentale hulp gevraagd en ik heb de crash op zondag al meteen teruggekeken. Nee, ik werd er niet misselijk van om de beelden te zien.”