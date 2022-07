Waarom moest Ilse Uyttersprot sterven? Assisenproces moet antwoord geven

“Een kortsluiting in mijn hoofd.” Zo verklaarde vastgoedmakelaar en reclamemaker Jurgen Demesmaeker (51) meteen na de feiten. Net voordien, in de vroege ochtend van 4 augustus 2020, had hij zijn lief, oud-burgemeester van Aalst Ilse Uyttersprot (53) in bed om het leven gebracht met een hamer. De raadkamer heeft het dossier vrijdag naar de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) doorverwezen met het oog op een assisenproces.