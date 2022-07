PODCAST. Jean (86), de oudste gevangene van Hasselt: “Voel me te goed om hier te sterven”

Hasselt

Jean* is als bijna-86-jarige de oudste gedetineerde in de gevangenis van Hasselt. De man is in 2018 veroordeeld tot 12 jaar cel én hij werd 10 jaar uit zijn burgerrechten ontzet voor het plegen van ernstige zedenfeiten. De tachtiger bezondigde zich aan zwaar misbruik binnen zijn familie. Uiteindelijk werd zijn celstraf gehalveerd naar 6 jaar wegens zijn gevorderde leeftijd. Jean is een recidivist: in de jaren 70 liep de man al een eerste veroordeling op, voor dezelfde feiten. Op zijn strafblad prijken daarnaast veroordelingen voor oplichting en zware diefstal.