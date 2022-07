19.166 middelbare scholieren moeten hun schooljaar overdoen. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap voor Onderwijsdiensten. Ook het aantal B-attesten is opnieuw op het niveau van voor de pandemie. Opvallend: procentueel gezien krijgen minder scholieren een A-attest: van 92,7 procent in 2018 naar 89 procent vandaag. Wat is er aan de hand?