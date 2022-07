Europese luchtvaartmaatschappijen betalen meer dan half miljoen coronavouchers terug

“De luchtvaartmaatschappijen hebben hun toezeggingen met betrekking tot de grootschalige annuleringen van 2020 over het algemeen goed uitgevoerd. Het grootste deel van de achterstand bij de terugbetalingen is weggewerkt, de consumenten worden beter geïnformeerd over hun rechten en miljoenen euro’s zijn terugbetaald”, zo evalueerde Reynders de resultaten van de dialoog die in 2021 met de maatschappijen was aangegaan.

In het kader van die dialoog hadden Brussels Airlines, Easyjet, Ryanair, Lufthansa, Air France, KLM en tien andere maatschappijen maatregelen toegezegd om hun beleid in lijn te brengen met de consumentenregels. Uit hun rapporten blijkt nu dat de achterstand bij de terugbetalingen grotendeels is weggewerkt. Ze contacteerden meer dan 2,5 miljoen mensen met ongebruikte vouchers, meer dan 500.000 van deze consumenten verkoos een terugbetaling. Ook hebben maatschappijen websites en andere communicatiekanalen aangepast om reizigers beter te informeren over hun rechten.

Gedwongen

Toen het coronavirus in het voorjaar van 2020 plots het luchtverkeer helemaal lamlegde, werden vele passagiers van geannuleerde vluchten gedwongen om vouchers te aanvaarden. Dat was in strijd met de Europese regels, die stellen dat een passagier bij een geannuleerde vlucht steeds recht heeft op terugbetaling van het ticket. Die terugbetaling moet bovendien binnen zeven dagen gebeuren. Reizigers mogen enkel een voucher ontvangen indien ze daar expliciet mee instemmen.

Reynders roept de maatschappijen op die inspanningen vol te houden nu de passagiers deze zomer opnieuw met talrijke vertragingen en annuleringen worden geconfronteerd. “We zullen dit van nabij opvolgen en controleren hoe passagiers vergoed of gecompenseerd worden”, klinkt het. De Commissie en het Europese netwerk van consumentenbeschermingsautoriteiten hebben intussen ook zo’n dialoog opgestart met de vier grote tussenplatforms eDreams ODIGEO, Etraveli, Kiwi.com en Otravo.