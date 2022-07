Max Verstappen sneller dan Charles Leclerc tijdens eerste oefensessie GP van Oostenrijk

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tijdens het raceweekend in Oostenrijk wordt een apart format met een kwalificatie op vrijdag en sprintrace op zaterdag gehanteerd. Daardoor hebben de rijders en teams slechts één oefensessie ter voorbereiding van de kwalificatie. Meteen vol aan de bak dus en de limieten van de wagen en het circuit opzoeken.

Dat het daarbij mis kan gaan illustreerde Sergio Perez, de teamgenoot van Max Verstappen ging immers door de grindbak. Bij McLaren waren de problemen echter groter want Lando Norris moest zijn F1-bolide aan de kant zetten nadat hij rook onderaan zijn wagen detecteerde. We kregen daarmee een rode vlag en onderbreking van de sessie.

Even later volgde nog een tweede rode vlag en onderbreking van de sessie omdat er een brokstuk op het circuit lag. Voor de rijders een serieuze tegenvaller die rode vlaggen want ze hadden al slechts een uur om zich voor te bereiden op de kwalificatie.

Ook in de slotminuten van de oefensessie werd er nog voluit gegaan. Valtteri Bottas kwam met zijn Alfa Romeo F1-bolide even naast de baan en in de grindbak terecht.

Uiteindelijk was het Max Verstappen die op de Red Bull Ring, het thuiscircuit van zijn team, de snelste was. Charles Leclerc volgde in de Ferrari op meer dan twee tienden, wat gezien het erg korte circuit een redelijke afstand is. Afwachten of de strijd straks tijdens de kwalificatie spannender is.

01 Max Verstappen Red Bull 1:06.302 34

02 Charles Leclerc Ferrari 1:06.557 32

03 George Russell Mercedes 1:06.702 32

04 Sergio Perez Red Bull 1:06.839 27

05 Lewis Hamilton Mercedes 1:06.909 31

06 Kevin Magnussen Haas 1:06.965 32

07 Carlos Sainz Ferrari 1:07.039 29

08 Fernando Alonso Alpine 1:07.100 32

09 Mick Schumacher Haas 1:07.246 32

10 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:07.296 33

11 Lance Stroll Aston Martin 1:07.431 26

12 Esteban Ocon Alpine 1:07.462 27

13 Sebastian Vettel Aston Martin 1:07.476 29

14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:07.522 27

15 Alex Albon Williams 1:07.582 32

16 Pierre Gasly AlphaTauri 1:07.592 33

17 Daniel Ricciardo McLaren 1:07.743 25

18 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:07.889 28

19 Nicholas Latifi Williams 1:08.149 28

20 Lando Norris McLaren 1:09.915 14

