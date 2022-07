Neos Beringen sluit werkjaar af met gezellig samenzijn

Op donderdag 7 juli 2022 werd er in OC Cor in Koersel het werkjaar van Neos Beringen afgesloten voor de leden met een gezellig samenzijn, een hapje en een drankje met een muzikale omlijsting door het Trio Demi-Sec.

Het bestuur heeft bij deze gelegenheid ook het programma voor 2022-2023 voorgesteld en de activiteiten tijdens de zomervakantie voorgesteld. Neos Beringen is een vereniging van en voor actieve senioren. Als vereniging is nog op zoek naar mensen die de groep kunnen versterken zoals fietsopzichters, wijkmeesters enzomeer. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Friede Swinnen (tel. 0497/83.84.20) of een kijkje nemen op www.neosvzw.be.